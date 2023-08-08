جنوب سيناء تناقش تقرير حول ترشيد إستهلاك الكهرباء

تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء تم عرض تقرير حول ترشيد إستهلاك الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء، حول أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة حيث تمت الإشارة إلى استكمال مسيرة العمل أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع.

وتضمنت آليات التنفيذ ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بحيث لا تقل عن 25 درجة .

وترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة والمدارس والمباني الحكومية والالتزام بفصل التيار الكهربي عن اللوحات الإعلانية المضيئة بالتنسيق مع شركات الإعلان وتفعيل توصيات توقيت العمل الصيفي بالمحال العامة ماعدا المنشآت التي تعمل في مجال السياحة والصيدليات، الالتزام بالإنارة داخل قاعات الأفراح فقط وليس خارجها.