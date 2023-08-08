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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للسيدات يبدأ منافسات بطولة العالم في الجولف كروكيه

منتخب مصر للكروكية
منتخب مصر للكروكية للسيدات

يخوض المنتخب المصري للكروكية للسيدات اليوم الثلاثاء اولى منافسات كأس العالم للسيدات في الجولف كروكية المقامة على ملاعب نادي ساسكس كاونتي كلوب بمدينة برايتون بانجلترا في الفترة من 7 إلى 14 أغسطس الجاري.

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ويبدأ منتخب السيدات منافسات فردي ضد الدول المشاركة في بطولة كأس العالم للجولف كروكية.

 

ويرافق بعثة المنتخب المصري الدكتور محمد رسلان، رئيس الاتحاد المصري للكروكية و عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الذي قام بالتأكيد على اللاعبات بضرورة المحافظة على لقب البطولة والوصول إلى منصة التتويج من أجل رفع علم مصر عاليا بين الدول المشاركة في البطولة.

 

وقال رسلان إن منتخب السيدات استعد بالشكل الجيد على مدار الفترة الماضية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات في الجولف كروكيه الذي يشارك في منافساتها 56 لاعبة من 17 دولة من مصر، انجلترا، نيوزيلاندا، استراليا، إسبانيا، جنوب إفريقيا، إيرلندا، اسكتلندا، السويد، فنلندا، المنيا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، ويلز.

 

وتابع رئيس اتحاد الكروكيه أن البطولة هذا العام ستكون غاية في القوة والإثارة خاصة وأنه يشارك فيها عدد كبير من اللاعبات وعلى رأسهم البعثة المصرية الأكبر ضمن المنافسات بواقع 13 لاعبة. 

 

الجدير بالذكر أن  مصر حاملة اللقب في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم للسيدات في الجولف كروكيه التي أقيمت في نيوزلندا في عام 2019 وحصلت مصر على المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة حيث توجت بطلة العالم سهى مصطفى بالمركز الأول ومنال خضير بالمركز الثاني وإيمان الفرنساوي بالمركز الثالث .

 

ويمثل البعثة المصرية للمنتخب المصري للسيدات اللاعبات سهي مصطفي، أماني حسن، بولين صليب، عبير مصطفي ، منال خضير ، مرام نبيل، نهي ممدوح، سارة هاني، بيريهان علوي، ميرفت شاذلي، مها الدرديري، غادة كرم، تفيدة الخضري.

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