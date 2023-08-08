ضبط 1200 كيلو دقيق بلدي مدعم محمل على سيارة بالشرقية

قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد سليمان، وبمشاركة مفتشي الإدارة، من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم مقدارها ٢٤ شيكارة زنة الشيكارة الواحده ٥٠ كجم بكمية مقدارها 1200 كجم، بناحية قرية الحمر التابعة لأولاد موسى، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.