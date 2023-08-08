حماقي الأكثر مشاهدة بكليب "حبيت المقابلة" عبر يوتيوب

اجتاز الفنان محمد حماقي حاجز الـ3 ملايين مشاهدة بكليب أغنية “حبيت المقابلة”، خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كليب حبيت المقابلة.. صدارة مستمرة لحماقي عبر يوتيوب:

حصلت الأغنية على المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاهدة لليوم الرابع على التوالي منذ طرحها على قناته الرسمية عبر يوتيوب.

أغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها:

"أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة تفاصيل مختلفة جديدة كدا هنطووووول كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة أنا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة لا.. نزلة طالعة كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة اخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك كدا هنطووووول هنطول هنطول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. رقص طبلة بترقص طبلة حبيت المقابلة حبيت المقابلة الملكة طالعة نازلة بترقص بترقص طبلة كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول هو احنا بتوع فرصة سعيدة حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة”.

الذكاء الاصطناعي في كليب حبيت المقابلة:

جاء الكليب بمزج بين مشاهد واقعية ومشاهد بالذكاء الاصطناعي، كما استعان حماقي في الأغنية بمجموعة كورال ناصر حسن، والكليب من إخراج: يوسف حماد.

أغنية لمون نعناع الأكثر مشاهدة لمدة أسبوعين:

لا زالت أغنية لمون نعناع تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة بعد أسبوعين من طرحها على يوتيوب، بأكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات فلبينو أحمد، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتقول كلماتها:

“هى سيرة وفضيناها وعادي تنزل الستاير فترة صعبة وقضيناها يلا بجملة الخساير ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع ولو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جدًا من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جدًا من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا في الآخر بان إنه هو من البداية غلطة وقلبي مش بتاع دراما جاي يدن ليه في مالطا يلا وفي ستين سلامة ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا فمايمنعناش إنه لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جدًا من بعده ولا فارقة معانا جراح لو هو باع احنا نجيبله لمون نعناع ونقوله روق كده ده احنا مايلزمناش بياع لو هو راح احنا هنملا الكون أفراح وهنرقص جدًا من بعده ولا فارقة معانا جراح ماهو أصل العيب مش عيبنا احنا مافيش حاجة تعيبنا اشتريناه على إنه حبيبنا”.