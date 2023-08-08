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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سامح السيد عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

سامح السيد
سامح السيد

وافق مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على تعيين سامح السيد إبراهيم حمودة عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا للشركة.

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعلنت أول أمس عن قبول استقالة تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 4 أغسطس 2023.

ارتفاع إيرادات الشركة خلال الـ3 الأشهر الأولى من العام الجاري 

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

 

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الـ3 الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.