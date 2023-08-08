السيسي: تجديد مسجد السيدة نفيسة ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية (شاهد)

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس طائفة البهرة، قائلا: “شكركم على تواجدكم ومساهمتكم في تطوير أضرحة آل البيت”.

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وأضاف “السيسي” خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة نفيسة، بعد أعمال التطوير والترميم، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث من تجديد يأتي في إطار خطة الدولة، لتطوير القاهرة التاريخية.

نسعى إلى استعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي

وأكد أننا نسعى إلى استعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم، ونعمل على تطوير العديد من المناطق داخل القاهرة التاريخية، وتغيير الواقع الصعب.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.