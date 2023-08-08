أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق قنا اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

حالة من الاستقرار تشهدها أسواق بيع الخضراوات والفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، فى اسعار بعض الخضر والفاكهة، وارتفاع الأخرى منها، حيث سجلت أسعار الخضراوات اليوم، بأسواق وشوادر بيع الخضر والفاكهة بعموم أسواق قنا، ثباتا في أسعارها، فقد سجل سعركيلو الخيار ما بين 7 إلى الـ10جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر الـ 10 جنيهات.

وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها، واستقر سعر الليمون فى حدود 7 و 10 جنيه، و سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 7 و10 جنيهات .

وبالنسبة لأسعار البصل تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية فقد استقر سعره عن حاجز الـ 20 جنيها للكيلو الواحد ، وسجلت البامية ارتفاعا هى الأخرى فقد سجل الكيلو منها الـ 20 جنيها وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 جنيهاً، وسجلت أسعار البطاطس الـ 10 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد .

وسجلت أسعار الفاكهة بأسواق محافظة قنا، والتى سجلت استقرارا فى أسعارها هي الأخرى، فقد سجل كيلوا العنب بناتى الـ 20 جنيه، و البلدى منه 15 جنيها، وسجل كيلو الموز الـ 10 جنيه .