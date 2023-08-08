القبطان للسيارات يضيف سيارة هيونداي أزيرا (جرانديور) لسوق السيارات المصرية

يحرص دائما معرض القبطان للسيارت إدارة الكابتن محمد فايد، والمهندس مصطفي فايد بالتجمع الأول على تقديم السيارات الحديثة والمميزة في مصر حيث أتاح المعرض لعشاق السيارات في مصر سيارة هيونداي أزيرا (جرانديور) بعد طرحها في الأسواق، بأيام قليلة، بمواصفات عالمية وجميع الكماليات والمميزات.



صاحب معرض القبطان للسيارات: السيارة الكوري الأكثر مبيعاً في مصر



وتمتلك مقصورة سيارة هيونداي أزيرا (جرانديور) موديل 2023 العديد من التجهيزات منها، وسائل راحة ورفاهية، وبطانة من الجلد على التابلو والأسطح الصلبة، ونظام إضاءة محيطة يتضمن 64 لون مختلف، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه، ومنصة لشحن الهاتف الذكي بشكل لاسلكي.

صاحب معرض القبطان للسيارات: نملك فروع في كوريا والإمارات ونقدم السيارات الحديثة والقديمة التي يقتنيها الهواة

ومن ناحية أخرى يشهد المعرض وجود أحدث السيارات بجانب السيارات القديمة، التى يقتنيها عدد من الهواة في البلاد، سواء في فرع مصر الكائن في التجمع الأول أو في فروع الامارات وكوريا، حيث أن القبطان للسيارات يحاول إرضاء عملائه في جميع فروعه المختلفة، بتقديم احدث السيارات.

القبطان للسيارات يوفر هيونداي أزيرا (جرانديور) بأحدث الرفاهيات في مصر

وتحدث المهندس مصطفى فايد في بيان صحفي له عن حال سوق السيارت حاليا مشيرا إلي أن المشكله الحقيقية أساسها ليس من داخل مصر لكنها أزمة عالمية تنحصر في قلة الإنتاج العالمي لمصانع السيارات، وأن الأزمة تكمن في الرقائق الالكترونية، وقلة إنتاجها، وبالتالي ينعكس ذلك على السوق العالمي والسوق المصري، والذي اعتبره جزء لا يتجزء من الإنتاج العالمي.

وأضاف أن أعداد السيارات المتاحة في الأسواق العالمية والمصرية غير قادرة على تلبيه احتياجات المستهلك وإن معدل التعداد السكاني يزداد يوم عن الآخر مع قلة عدد إنتاج السيارات، وهو السبب في صناعة الفجوة الكبيرة في سوق السيارات.

وقال إن سيارة هونداى أزيرا (جرانديور) صناعة كورية وتم إطلاقها عام 1986، وبها العديد من المميزات التي تناسب السوق المصرى، حيث أن أكثر السيارات مبيعاً في مصر هي السيارات الكورية بمختلف أنواعها، لاحتوائها علي مواصفات أمان فائقة ورفاهية متطورة وأسعار مناسبة بالإضافة أن القطع الاستهلاكية للسيارات مناسبة في أسعارها بالنسبة للمستهلك.