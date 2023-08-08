الحديد بـ 35000 و الأسمنت بــ 1700 جنيهًا للطن بالمنيا

رصدت بوابة الوفد الإليكترونية ، اليوم الثلاثاء ، خلال جولتها الصباحية أسعار بيع الحديد والأسمنت بأسواق وشون ومحلات بيع مواد البناء بمحافظة المنيا.

والتي تراوحت من 33 لــ 35 ألف جنيهًا لطن الحديد ، وتراوح سعر بيع الأسمنت من 1620 لـ 1800 جنيهًا للطن ، والتي تشهد إقبالا كبيرا لدى المواطن المنياوي في أعمال البناء ، حيث تراوح سعر طن حديد عز بــ 35,500 جنيها للطن، وحديد بشاي بــ 35,000 جنيها للطن، حديد العتال بــ 34,500 جنيهًا للطن، حديد عطية بــ 34,500 جنيها للطن.

وبلغ سعر بيع حديد سرحان 33,500 جنيهًا للطن ، حديد المراكبي بــ 33,500 جنيهًا للطن، حديد المصريين بــ 33,700 جنيهًا للطن، حديد الكومي بــ 33,500 جنيهًا للطن، حديد المعادي بــ 32,500 جنيهًا للطن، حديد بيانكو بـــ32,300 جنيهًا للطن، حديد العشري 32,000 جنيهًا للطن، حديد مصر ستيل بــ 33,400 جنيهًا للطن.

وجاءت أسعار بيع الأسمنت لليوم الثلاثاء ، لعدد من الشركات المصنعة ، والتي شملت ، أسمنت جنوب الوادي بــ 1,700.00 جنيهًا للطن ، لافارج للأسمنت المخصوص بــ 1,700.00 جنيهًا للطن ، أسمنت المسلح بــ 1,730.00 جنيهًا للطن ، أسمنت النصر بــ 1,700.00 جنيهًا للطن ، اسمنت التعمير بــ 1875 جنيهًا للطن ، اسمنت المنيا بــ 1890 جنيهًا للطن ، أسمنت المعلم بــ 1,675.00 جنيهًا للطن .

واسمنت وادى النيل 1,680.00 جنيهًا للطن، اسمنت المخصوص 1,700.00 جنيهًا للطن ، اسمنت سيناء 42.5 - 1,690.00 جنيهًا للطن ، أسمنت حلوان بــ 1,700.00 جنيهًا للطن ، أسمنت السويدي بــ 1,800.00 جنيهًا للطن ، اسمنت السهم بــ 1,680.00 جنيهًا للطن ، أسمنت أسيوط الفهد بـــ 1,620.00 جنيهًا للطن ، العريش للأسمنت العسكرى بــ 1,700.00 جنيهًا للطن.