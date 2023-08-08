الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهاز النوبارية الجديدة ينظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قال الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، إن جهاز المدينة نظم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات أمام المحال والمنشآت التجارية، والتعديات على أرصفة المشاة والمسطحات الخضراء، بقيادة نائب رئيس الجهاز للتنمية، ورؤساء الأحياء، ومديرى الإدارات التنفيذية، وبالتعاون مع شرطة التعمير، وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته للمدينة منذ أيام.

رفع الإشغالات من الأرصفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكد رئيس جهاز مدينة النوبارية، أنه سيتم تكثيف الحملات على مدار اليوم للتأكد من الإنضباط داخل أحياء المدينة، والتصدي لمظاهر التعديات والمخالفات والإشغالات، مناشدًا المواطنين للمشاركة المجتمعية الفعالة، والتعاون المثمر، لمحاربة تلك الظواهر، والمحافظة على الواجهة الحضارية للمدينة من أى مخالفات أو عشوائيات.

وأشار جبر، إلى أن الحملة المكبرة التى تم تنظيمها، بدأت أعمالها بالمنطقة المركزية للخدمات والموقف، ثم الحى الأول والحى الثانى، وأسفرت الحملة عن رفع الإشغالات من على الأرصفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا أن الحملات مستمرة فى مختلف أحياء المدينة.

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