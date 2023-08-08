مدينة الخارجة تكثف حملات النظافة وإزالة التعديات على الطرق

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ أعمال النظافة اليومية وفقًا لخطة عمل قطاعات المدينة المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

تكثيف الحملات لنظافة الأحياء السكنية:

وأكد جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة على ضرورة تكثيف الحملات لنظافة الأحياء السكنية.

وفي إطار هذه المبادرة، تم الدفع بمعدات وحدة المدينة المحلية في الخارجة، وتم تجنيد الموارد البشرية اللازمة من العمالة للقيام بأعمال التنظيف والتخلص من المخلفات في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية ومتخللات العمارات السكنية، وتشمل هذه الأعمال رفع وجمع القمامة ونقلها إلى المواقع المخصصة لذلك.

وبفضل هذه الجهود المستمرة، تعززت النظافة العامة في مدينة الخارجة، إذ تم تحقيق نتائج إيجابية في مكافحة التلوث وتحسين جودة الحياة في المدينة، ويعد هذا الإجراء جزءًا من الجهود العامة التي يبذلها المسؤولون المحليون للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

ومن المتوقع أن تستمر طاعات النظافة هذه في مدينة الخارجة طوال العام، إذ سيتم تنفيذ الأعمال اليومية بانتظام وفقًا للخطة المحددة، وتعتبر هذه المبادرة مثالًا حقيقيًا على التعاون والتنسيق المثمر بين السلطات المحلية والمواطنين من أجل بناء مدينة نظيفة ومستدامة تعكس روح العز والفخر في مجتمع الخارجة.

تكثيف حملات نظافة أحياء مدينة الخارجة

تكثيف حملات نظافة أحياء مدينة الخارجة

تكثيف حملات نظافة أحياء مدينة الخارجة

تكثيف حملات نظافة أحياء مدينة الخارجة

تكثيف حملات نظافة أحياء مدينة الخارجة

تكثيف حملات نظافة أحياء مدينة الخارجة

حملة اشغالات وازالة تعديات في مدينة الخارجة