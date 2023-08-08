تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية بأسواق المنيا

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023، حالة من الاستقرار في بداية التعاملات داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في محافظة المنيا؛ لتستقر أسعار البيع والشراء للدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي، والريال السعودي على نفس مستويات أسعار العملات في مصر، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المعلنة على شاشات التداول اللحظية بالبنوك وشركات الصرافة، وجاءت أسعار البيع والشراء والتي شملت سعر الدولار الأمريكي نحو 30.83 جنيها للشراء، مقابل 30.95 جنيها للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر، نحو 33.55 جنيه للشراء، ونحو 33.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 38.81 جنيه للبيع، وبلغ سعر 39.26 جنيه للشراء، وبلغ سعر الفرنك سويسري نحو 34.95 جنيه للشراء، ونحو 35.30 جنيه للبيع، وسعر الـ100 ين الياباني سجل نحو 21.37 جنيه للشراء، ونحو 21.64 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 4.27 للشراء، ونحو 4.30 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار البيع والشراء العملات العربية والتي شملت سعر الريال السعودي نحو: 8.22 جنيه للشراء، مقابل 8.25 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.45 جنيه للشراء، 100.89 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو 8.39 جنيهًا للشراء، مقابل 8.42 جنيه للبيع، كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 81.79 جنيه للشراء، مقابل 82.13 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 80.08 جنيه للشراء، مقابل 80.41 جنيه للبيع، وسجل ريال قطري نحو 8.45 جنيه للشراء، مقابل 8.50 جنيه للبيع، وسجل دينار أردني نحو 43.49 جنيه للشراء، مقابل 43.69 جنيه للبيع.