قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بتكليف إدارة تحسين البيئة في الوحدة المحلية بزراعة مجموعة من الأشجار المثمرة في منطقة المطار. جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

الهدف من زراعة الاشجار

وأعرب جهاد متولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بان زراعة تلك الاشجار بهدف تحسين البيئة وإضفاء المزيد من الجمال والحيوية على المنطقة.

وتمت عملية زراعة الأشجار بجهود مشتركة من فريق عمل تحسين البيئة، الذي عمل على تجهيز التربة الملائمة واختيار أنواع الأشجار المناسبة للمنطقة. وتم اختيار أشجار مثمرة تشمل الحمضيات مثل الليمون والبرتقال، وكذلك الأشجار المثمرة الأخرى مثل الأفوكادو والتفاح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الجهات المعنية لتوفير الفوائد البيئية والاقتصادية للمنطقة، حيث تعمل الأشجار المثمرة على توفير غطاء نباتي وتحسين جودة الهواء وتقليل نسبة التلوث. كما تمثل هذه الأشجار مصدراً للطعام والمنتجات الزراعية الطازجة التي يمكن استخدامها في الأعمال التجارية المحلية.

وأثنى سكان المنطقة على هذه المبادرة النبيلة وأعربوا عن تفاؤلهم بتحقيق آثار إيجابية على البيئة والمجتمع المحلي. وتعد الزراعة والاهتمام بالبيئة من الأولويات للمسؤولين المحليين، حيث يعتبرونها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاءت المبادرة في وقت مناسب، حيث تشهد المنطقة زيادة في عدد الزيارات السياحية والسكان. ومن المتوقع أن تعزز زراعة الأشجار المثمرة الجمال الطبيعي للمدينة وتشجع المزيد من السياح والمستثمرين على زيارتها والاستفادة من مواردها.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة تحسين البيئة في مركز الخارجة تعمل باستمرار على تنفيذ مشاريع مماثلة في جميع أنحاء المدينة بهدف تحقيق بيئة صحية وجميلة للمواطنين والزوار على حد سواء. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة المستفيدة من هذه المبادرات زيادة في الاهتمام بالبيئة ومشاركة المجتمع المحلي في الحفاظ عليه

زراعة أشجار مثمرة بمنطقة مطار الخارجة بالوادي الجديد

زراعة أشجار مثمرة بمنطقة مطار الخارجة بالوادي الجديد

زراعة أشجار مثمرة بمنطقة مطار الخارجة بالوادي الجديد