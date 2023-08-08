تعرف على حركة السيارات بالمريوطية والطالبية

ظهر تباطؤ صباح اليوم الثلاثاء، بشارع الهرم الرئيسى، فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق، وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات، سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات متحركة للمركبات بشتى أنواعها، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وفى سياق اخر

تنظر جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وكشف محامى الفنان صبرى عبد المنعم، عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدا حضور 10 متهمين الجلسة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.