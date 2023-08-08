صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعلن المخدر الأكثر تعاطيا بين موظفي الحكومة

كشف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن المخدر الأكثر انتشارًا بين العاملين في الوظائف الحكومية.

وقال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن مخدر الحشيش هو الأكثر انتشارًا بين المتعاطين من الموظفين، يليه كل من الترامادول والشابو، والاستروكس، والمورفينات.

وذكر "عثمان"، أن الصندوق استقبل 30 بلاغًا من مواطنين بشأن وجود بعض حالات تعاطي المخدرات بين موظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ومن ثم، كثفت الجهات المعنية حملاتها للكشف على الموظفين، حتى رتبت المواد المخدرة الأكثر تعاطيًا بحسب نتائج التعاطي الإيجابية التي اكتشفتها بحق العاملين.

