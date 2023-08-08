أشرف توفيق مديرا فنيا لسلة سبورتنج

أعلن مجلس أدارة نادي سبورتنج برئاسة المهندس أحمد حسن عن التعاقد مع المدير الفني أشرف توفيق ليقود الفريق الاول لكرة السلة في الموسم الجديد .

وكان المدير الفني السابق لفريق سبورتنج وائل بدر قد تقدم بأستقالته عقب نهاية الموسم الماضي ليبدأ مجلس الإدارة سلسلة من المفاوضات إنتهت بالتعادل مع احد اهم الأسماء على الساحة التدريبية في مصر وصاحب الخبرات أشرف توفيق .

وكان اشرف توفيق قد سبق له تدريب الاهلي وحقق معه عدد من البطولات كما قاد سموحة وحقق معه المركز الثالث في بطولة الاندية الافريقية وكانت له عدة تجارب تدريبية خارج مصر في الامارات والمملكة العربية السعودية .

وفور الانتهاء من الاتفاق على بنود التعاقد مع نادي سبورتنج اجتمع أشرف توفيق بلاعبي الفريق الاول وطالبهم ببذل الجهد خلال فترة الاعداد لبدء صفحة جديدة ومحاولة استعادة مكانة نادي سبورتنج في كرة السلة المصرية .