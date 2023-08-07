بحضور نجوم الأندية السعودية العالميين.. تفاصيل حفل تدشين دوري روشن

أقيم مساء اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس الجاري حفل تدشين النسخة المقبلة من عمر بطولة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي الجديد 2023-2024 والذي شهد تقديم 18 فريق المشارك في الموسم الجديد.

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وشهد الحفل حضور عدد كبير من اللاعبين المحترفين بصفوف كبار الأندية السعودية وعلى رأسهم النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة، إلى جانب تواجد الثنائي السنغالي ساديو ماني وإدوارد ميندي وأخير النجم الإنجليزي جوردان هندرسون برفقة مدرب الاتفاق الجديد ستيفن جيرارد.

https://twitter.com/SPL/status/1688622136083021824?t=Es5r11rGJ9qcMXPJztQLHg&s=19

كما شهد الحفل حضور رؤساء الأندية وكبار المسئولين في الكرة السعودية ، وغاب عن الحفل كلا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي والجزائري رياض محرز.

وخلال الحفل قدم البرازيلي رومارينهو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة والشكل الجديد من درع دوري روشن السعودي للموسم الجديد ، وكذلك تم الإعلان عن إقامة مباراة استعراضية باسم"كل النجوم" وذلك بمشاركة أبرز نجوم دوري روشن للمحترفين.

رومارينهو يقدم الشكل الجديد من درع دوري روشن



موعد إنطلاق النسخة الجديدة من دوري روشن السعودي 2023-2024

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الجديدة من بطولة دوري روشن السعودي يوم الجمعة المقبل الموافق 11 أغسطس الجاري، بالمواجهة التي ستجمع بين أهلي جدة بنظيره فريق الحزم و الني ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.