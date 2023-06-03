أهلي جدة يستعد للموسم الجديد من دورى روشن السعودي بمعسكر أوروبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، للموسم الجديد من دوري روشن السعودي، وذلك بالترتيب لمعسكر إعداد قوي في إحدي الدول الأوربية، وذلك بعد الصعود للممتاز.

وتقارن إدارة الكرة في نادي أهلي جدة السعودي بين عدّة وجهاتٍ أوروبيةٍ، من أجل اختيار موقع معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم المقبل.

وتفاضل إدارة نادي أهلي جدة السعودي، حتى الآن، بين النمسا والبرتغال وإسبانيا، وتطلّعها للاستقرار على وجهةٍ بعينها قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتتم المقارنة بين البلدان الثلاثة بناءً على معايير رياضية عدّة، بينها توفّر مباريات تجريبية قوية.

ويقضي لاعبو أهلي جدة السعودي إجازة صيفية، تمتد 33 يومًا، بعد عودتهم إلى دوري “روشن” السعودي من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى.

و أبلغت إدارة الكرة اللاعبين بالتجمع في مقر النادي مطلع شهر يوليو المقبل، لإجراء فحوصات طبية على مدى عدّة أيام قبل السفر إلى المعسكر الأوروبي.

وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أعاد الأهلي إلى دوري المحترفين، بعد أقل من عام على الهبوط، لكن إدارة النادي بدأت البحث عن مدرب جديد، وتدرس حاليًا، كما شرحت المصادر، عددًا من السير الذاتية من أوروبا لاختيار قيادة فنية جديدة للفريق قبل بدء فترة الإعداد.

كما أعلن النادي الأهلي، في بيانٍ، نجاح عملية جراحية أجراها الجناح هيثم عسيري، صباح أمس، في أحد مستشفيات مدينة دبي الإماراتية لتصحيح خلع متكرر في الكتف اليمنى.

ويغيب عسيري عن الملاعب فترةً تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، حسبما توقّع النادي، لتنفيذ خطة علاج طبيعي وتأهيل تتحدَّد خلال اليومين المقبلين.

أكد نادي أهلي جدة استعداته لبدء الموسم الجديد من الدورى السعودي، وذلك بإرام العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي التعاقد مع ثنائي جديد سميحان النابت، وفهد الرشيدي في يناير الماضي، وذلك بعد دخولهما الفترة الحرة مع نادي التعاون.

وهناك مفاوضات متقدمة بين نواف العابد ونادي أهلي جدة للانتقال إليه ابتداءً من الموسم المقبل.

أهلي جدة يتوصل لإتفاق مع نواف العابد

وأشارت إلى أن أهلي جدة و اللاعب توصلا لاتفاق على غالبية بنود العقد الذي سيمتد بينهما نحو موسم، مع أفضلية التجديد، وتبقى فقط بعض الأمور المالية التي ينتظر أن تحسم قريبًا.