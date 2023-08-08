حكاية "أحمد".. طالب الثانوي قضى على أحلامه شخصين لسرقة توك توك يعمل عليه

جريمة قتل بشعة، شهدتها منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث راح ضحيتها شاب على يد شخصين طلبا منه توصيلهما وفي إحدى المناطق النائية اعتدوا عليه بسلاح أبيض وسرقوا هاتفه المحمول وفشلوا في سرقة التوك توك الذي يعمل عليه وفروا هاربين.

طالب ثانوي قضى على أحلامه شخصين

وتم القبض على المتهمين، وأمرت نيابة الخانكة بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال أهلية المجني عليه، وحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفي كواليس الجريمة ،قالت أسرة المجني عليه أحمد. ع، أنه كان يعمل على التوك توك خلال فترة الإجازة حيث أنه طالب بالصف الثاني الثانوي، من أجل مساعدة أسرتة على أعباء الحياة.

و أنهم فوجئوا يوم الواقعة باتصال يخبرهم بأن نجلهم بمستشفى السلام ، وعندما ذهبوا إليه وجوده غارقًا في دمائه وبه ذبح بالرقبة تسبب في عمل خرم بالحنجرة، والجناة استدرجوه من السلام حتى إحدى المناطق النائية بالخانكة وقتلوه محاولين سرقة التوك توك الخاص به ولكنهم فشلوا في سرقته وأخذوا هاتفه المحمول وفروا هاربين.

صورة المجني عليه

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من مأمور مركز الخانكة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول أحمد ع، 16 عاما، ومقيم دائرة مركز الخانكة، مصاب بعدة طعنات وفي حالة خطيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه يعمل على مركبة والده وطلب منه المتهمان توصيلهما لمنطقة النهضة في مدينة العبور، وخلال ذلك اعتدى عليه المتهمين، وسددوا له عدة طعنات استقرت برقبته وظهره بـ 55 غرزة، وتم نقله للمستشفى.

وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة، لمرورهما بأزمة مالية، وقررا استدراج المجني عليه لمنطقة العبور والاعتداء عليه والاستيلاء على هاتفه ومركبة توك توك الخاصة به، ومتعلقاته، لكونهما تشكيلا عصابيا تخصص في استدراج سائقي التوك توك لسرقتهم.

مصرع فتاتين في حادث تصادم سيارة نقل بشبين القناطر

قررت جهات التحقيق في شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تجديد حبس صبي سائق سيارة نقل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لدهسه فتاتين في قرية عزبة اليمن، ووجهت النيابة تهمة قيادة طفل بدون رخصة والمخالفة لقانون المرور، والتسبب فى وفاة فتاتين.

ولقيت فتاتان مصرعهما في حادث تصادم سيارة نقل بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة والقبض على قائدها.

والبداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بفتاتين بمنطقة مزلقان قرية منية شبين دائرة المركز يقودها صبي عمره 15 عامًا.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين من خلال الفحص، مصرع الفتاتين مريم ن. ا، 15 عامًا، وليلى أ ع، 16 سنة، إثر اصطدام سيارة رقم ق ج إ 1347 نقل بهما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.