سوريا تُناشد بإدانة الاعتداء الإسرائيلي على مُحيط دمشق

ناشدت "سوريا"، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي على مُحيط دمشق، والتحرك الفوري لإلزام كيان الاحتلال بالكف عن هذه السياسات العدوانية ووضع حد لجرائمه ومساءلة مُرتكبيها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الاثنين.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اقترفت جريمةً نكراء في حوالي الساعة الثانية وعشرين دقيقة من فجر اليوم، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان العربي السوري المحتل، مستهدفةً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين سوريين وإصابة أربعة آخرين بجروح، ووقوع خسائر مادية".

الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي

وأشارت الوزارة إلى أن سوريا تدين بشدة هذا الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي بما يمثله من جريمة عدوان موصوف وانتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكان أربعة عسكريين سوريين استشهدوا، وأصيب أربعة آخرون جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط دمشق فجر اليوم الاثنين، في حين تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فاديم كوليت، أن "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا انتهك بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة.

وقال كوليت: "سجل 14 خرقا من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لبروتوكولات تفادي التصادم، حيث قامت مسيرات التحالف برحلات جوية فوق سماء المنطقة دون تنسيق مسبق مع الجانب الروسي".