«صن رايز» شرم الشيخ «أوسبراى» و«مونتمارى ريزورت»

عيش المتعة والرفاهية مع مجموعة

يعتقد الكثير أن مدينة «شرم الشيخ» ما هى إلا مدينة تقع على البحر الأحمر حيث يمكنك الاستمتاع بالسباحة والغوص والإقامة فى فندق من اختيارك فقط، ولكن شرم الشيخ بها العديد من النزهات التى لا يعرف عنها الكثير. وكعادة «صن رايز» فى تقديم كل ما هو جديد وفريد من نوعه، تقدم المجموعة ثلاث نزهات مختلفة تناسب جميع المسافرين والزائرين بمختلف الاذواق.

استمتع بهواء البحر الأحمر وشعبه المرجانية الساحرة فى «أوسبراى» المكان الأول من نوعه فى محمية «رأس محمد». يبعد المكان ساعة واحدة عن مدينة «شرم الشيخ» ويصنف عالميا كواحد من أفضل بقاع رياضة الغوص والسباحة، وذلك لتوافر الشعب المرجانية الخلابة والكائنات النادرة به. يمكنك تناول أشهى الوجبات المختلفة مثل المشويات والمأكولات البحرية المحضرة على أيدى أفضل الطهاة. لا شىء يقارن بالاستجمام فى وسط الكابينات المصممة على الطراز البدوى حيث الاستمتاع بالهواء الخلاب ومشاهدة البحر الأحمر وقت غروب الشمس. وإلى محبى الاستكشافات يمكنكم زيارة متحف البحر «سى مسوزيام» حيث رؤية كل ما هو نادر من نوعه بالتلسكوب ومشاهدة الحفريات العريقة فى المكان نفسه.

أما لكل محبى الاسترخاء، الراغبين فى إقامة تفصلهم عن ضغوطات الحياة اليومية، تقدم «صن رايز» برامج «ايروڤيدا» لأول مرة فى مصر فى فندق «صن رايز مونتمارى ريزورت» الواقع فى قلب مدينة «شرم الشيخ». تمارس برامج «ايروڤيدا» منذ أعوام كثيرة فى «الهند» وبدت بنتائج فعالة لجميع من مارسوها. المختلف فى تلك التجربة عن أى نادٍ صحى آخر هو أن التجربة تختلف من شخص لآخر حيث يقابل الزائر اخصائياً بـ«ايروڤيدا» ويقوم بعمل تجربة مخصصة له على حسب التشخيص والاحتياجات. إلى جانب ذلك، تأتى جميع الزيوت المستخلصة من الأوراق والجذور والأعشاب من قلب «الهند» لضمان فاعليتها.

تنقلا لخليج القرش وبالتحديد فى «رأس نصرانى»، يمكنك زيارة «تل اڤينيو» المخصص لكل من يهوى حياة المدينة بكل ما فيها. ارتشف القهوة مع مخبوزات ساخنة على الفطار وادع أحباءك فى عطلة نهاية الأسبوع لتجربوا الأطباق التركية الشهية فى مطعم «اورتاكوى». مع باقة من أشهى محلات الحلويات تنهى وجبتك بالحلوى المفضلة لك.. المرح لا ينتهى هنا، بل لجميع محبى الرياضة، هناك ملاعب متخصصة لتلعبوا الرياضات المختلفة وتستمتعوا بوقتكم كما تحبون.

استمتع بأجواء مختلفة تناسب ذوقك واكتشف سعادتك بطرق مختلفة.