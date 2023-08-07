تواصل عقد الدورات التدريبية بالمراكز التكنولوجية فى الإسماعيلية

تم تنفيذ دورة تدريبية، اليوم الاثنين، على المنظومة الجديدة لتراخيص المحال التجارية، وبالتعاون مع الأحياء الثلاث بمدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة الإسماعيلية وجهاز شؤون البيئة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، وتحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتناول التدريب والذي استهدف العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة شرحًا مفصلًا لمنظومة التراخيص الجديدة والاشتراطات اللازمة، للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام قانون التراخيص الجديد، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، تصنيف المحال العامة طبقًا للنشاط الذي يتم مزاولته بها، ووضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال العامة وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل والمحددات، وتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومنها نوع النشاط وموقع المحل العام ومساحته، وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في مديري بعض أنشطة المحال العامة التي تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها، وذلك بحضور هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأكد الطويل أهمية مناقشة المشكلات مع المراكز التكنولوجية لمحافظة الإسماعيلية، والوصول إلى حلول جذرية لها.

يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة الإسماعيلية على زيادة عدد الخدمات التي تقدم بالمراكز التكنولوجية في المحافظة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.