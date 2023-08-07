لشعر ناعم كالحرير.. طريقة صنع ماسك الموز الطبيعي

يعرف الموز بفوائد العديدة للشعر، حيث يعمل على إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على صحة وقوة الشعر، كما يحتوي على مضادات أكسدة وخصائص مضادة للبكتيريا، التي تعمل على علاج وحماية فروة الرأس من الإصابة بالقشرة، لذا نقدم لك طريقة عمل ماسك الموز للشعر.

ماسك الموز لتنعيم الشعر

طريقة عمل ماسك الموز لتنعيم الشعر

المكونات

موز.

حليب.

عسل نحل.

خطوات التحضير

قومي بإحضار ثلاث موزات وضعيها بالخلاط الكهربائي .

أضيفي ملعقة من الحليب، وملعقة من عسل النحل إلى الموز داخل الخلاط الكهربائي.

قومي بمزج كل المكونات بشكل مثالي.

ضعي المكونات في بولة، وبعد فرد الشعر قومي بتقسيمه ووضع الوصفة عليه كاملا من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الوصفة على الشعر لمدة لا تقل عن 45 دقيقة مع تغطيته.

اغسلي الشعر جيدا بعد مرور المدة.