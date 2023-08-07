فطار سريع| طريقة عمل ساندويتش اللبنة بالشطة

تحتار الأمهات في تحضير وجبات سريعة في الإفطار، ليحملها الأولاد معهم في المدارس والجامعة، لذا نقدم لك طريقة عمل ساندويتش اللبنة بالشطة السريع.

لبنة

طريقة عمل ساندويتش اللبنة بالشطة

المقادير

- الخبز العربي : رغيف (كبير مقسم إلى نصفين)

- لبنة : 5 ملاعق كبيرة

- خيار : 1 حبة

- الطماطم الكرزية : 5 حبات

- النعناع : 10 أوراق (طازج)

- زيتون أخضر : 6 حبات (منزوع النواة)

- الزعتر : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : قليل

- ملح : حسب الرغبة

- الشطة : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

يستخدم الجانب السميك من الخبز العربي المنفصل لشطيرة اللبنة، ويوضع الجانب الخشن من الخبز لأعلى والجانب الأملس على المنضدة أو الطبق.

تُدهن اللبنة في وسط الجزء الأوسط من الخبز العربي.

يرش الملح ومزيج بهارات الزعتر والشطة مع القليل من زيت الزيتون.

تضاف الطماطم والخيار والنعناع الطازج وسط الخبز العربي فوق اللبنة.

نرص الزيتون في منتصف الخبز العربي.

يلف الخبز على شكل دائري ويقدم فوراً.