الإثنين 07 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية الجميع.. حملة توعوية لـ"الأمومة والطفولة" المنيا

جانب من فعاليات الندوة
جانب من فعاليات الندوة

أطلقت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، الحملة التوعوية "ترشيد إستهلاك الكهرباء مسؤولية الجميع " وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة ، في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي .

وذلك بالتنسيق مع شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء   بالمنيا ، والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وتكليفا من اللواء أركان حرب هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، وفي هذا الصدد ، بدأت اليوم  الأثنين الندوة التوعوية الأولي ، بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية البرجاية .

وتحدث خلا ل الندوة  التوعوية المهندس خلاف رشدي مدير عام ترشيد الطاقة بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بالمنيا ، وتناول خلال  الندوة أهداف ترشيد الطاقة ، واوجه ترشيد الطاقة في المنازل ، من خلال نسب إستهلاك الطاقة علي الإستخدامات المنزلية ، والإرشادات الواجب اتباعها عند شراء لمبات موفرة للطاقة .

كما تناول المحاضر، عدد من النصائح والتوجيهات عند تشغيل الاجهزة الكهربائية مثل، التكييف، والسخان الكهربائى، والثلاجات، والغسالات، والتليفزيونات، والريسيفر، وشواحن التليفونات، وجاء ذلك بحضور دكتورة منال خيرى مدير إدارة المرأة ، ودكتورة منال عبدالسلام مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة، وسكرتير قرية البرجاية، ومسؤولات المرأة بالقرية، وتحت إشراف أشرف فرغلى رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية.