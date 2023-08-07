ترشيد استهلاك الكهرباء مسؤولية الجميع.. حملة توعوية لـ"الأمومة والطفولة" المنيا

أطلقت إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، الحملة التوعوية "ترشيد إستهلاك الكهرباء مسؤولية الجميع " وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة ، في نشر الوعي والتثقيف المجتمعي .

وذلك بالتنسيق مع شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بالمنيا ، والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وتكليفا من اللواء أركان حرب هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا ، وفي هذا الصدد ، بدأت اليوم الأثنين الندوة التوعوية الأولي ، بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية البرجاية .

وتحدث خلا ل الندوة التوعوية المهندس خلاف رشدي مدير عام ترشيد الطاقة بشركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء بالمنيا ، وتناول خلال الندوة أهداف ترشيد الطاقة ، واوجه ترشيد الطاقة في المنازل ، من خلال نسب إستهلاك الطاقة علي الإستخدامات المنزلية ، والإرشادات الواجب اتباعها عند شراء لمبات موفرة للطاقة .

كما تناول المحاضر، عدد من النصائح والتوجيهات عند تشغيل الاجهزة الكهربائية مثل، التكييف، والسخان الكهربائى، والثلاجات، والغسالات، والتليفزيونات، والريسيفر، وشواحن التليفونات، وجاء ذلك بحضور دكتورة منال خيرى مدير إدارة المرأة ، ودكتورة منال عبدالسلام مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة، وسكرتير قرية البرجاية، ومسؤولات المرأة بالقرية، وتحت إشراف أشرف فرغلى رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية.