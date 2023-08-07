الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد قرار إخلاء سبيل 33 محبوسا.. شروط الإفراج في العفو الرئاسي

المفرج عنهم بالعفو
المفرج عنهم بالعفو الرئاسي

قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، إن اليوم سيتم إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، على ذمة قضايا سياسية.

ونشر الخولي عبر حسابه على تويتر، قائلا :" إن من بين المحبوسين الذين سيتم إخلاء سبيلهم، عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين".

شروط الإفراج عن المحبوسين في العفو الرئاسي:

منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.

ويشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.

وتعتبر قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.

ونصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

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