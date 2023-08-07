الإيسيسكو تعقد دورة تدريبية بالأردن في تخطيط التعليم خلال الأزمات

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالعاصمة الأردنية عَمَّان، دورة تدريبية حول تنمية القدرات في مجال تخطيط التعليم في أوقات الأزمات، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، بهدف تمكين المخططين من الكفايات اللازمة لتخطيط التعليم في أوقات الأزمات، ونشر المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين المشاركين، والوقوف على الاتجاهات الحديثة في المجال.

وتركز الدورة التدريبية، التي انطلقت أعمالها اليوم الإثنين (7 أغسطس 2023) وتستمر على مدى أربعة أيام، على التطبيقات العملية، من أجل تعزيز كفايات مخططي التعليم، حيث يستفيد منها خمسة وعشرون من مخططي التعليم والمسؤولين والعاملين في إدارات ووحدات التخطيط بالوزارات والهيئات والمراكز ذات الصلة في المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهد افتتاح الدورة التدريبية، حضور السيدة ابتسام عقاب أيوب، أمينة سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم، والتي أشادت بما تقوم به الإيسيسكو في مجال تطوير المنظومات التربوية، وما تقدمه من دعم لدولها الأعضاء.

كلمة الإيسيسكو

ومن جهته ألقى السيد سلطان الخليف، رئيس قسم قطاع التربية في اللجنة الوطنية الأردنية كلمة الإيسيسكو، حيث أكد خلالها أهمية عقد الدورة للإسهام في الارتقاء بكفايات المخططين في مجال تخطيط التعليم خلال الأزمات.

وتتطرق جلسات الدورة إلى أسس التخطيط المراعي للأزمات ومبادئه وأنواعه، والهدف منه، ومراحله ومجالاته، والممارسات التطبيقية على كيفية إعداد وتطوير خطط تعليمية مراعية للأزمات، إلى جانب عرض خبرات المشاركين وتجاربهم في تخطيط التعليم في أوقات الأزمات، ومشاركة التجربة الأردنية في هذا المجال.