ضبط أطنان من القمح فى أسيوط

نجحت إدارة مباحث التموين برئاسة العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين والعقيد وائل نجاتي بالاشتراك مع مديرية التموين برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين فى ضبط سيارة تحمل رقم 9713 ه.ب. ج محملة بالاقماح محلية تزن 22 طن تقريبا قبل بيعها فى السوق السوداء .

وشملت الحملة التموينية السيد محمد حمزة مدير إدارة تموين الغنايم وا. ش محمد عبد البصير مباحث التموين والسيد كامل عبد العليم حسن مفتش تموين الغنايم والسيد محمود جمال مدير الرقابة

وحرر محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة