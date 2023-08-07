جامعة أسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، استمرار الجامعة في أعمال الصيانة، والتجديد في كافة المرافق، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية، والمدن الجامعي في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها استعدادا للعام الدراسي الجديد.

وفي اطار ذلك، قام الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الإثنين، بعمل جوله تفقدية مفاجئه لكلِّ من المطعم المركزي الرئيسي، ومعمل وحدة فحص المواد الغذائية؛ وذلك لمتابعة تطوير العمل بهما؛ استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد، يرافقه المهندسة أمل جمال مدير عام إدارة التغذية، والدكتورة دعاء سامح رئيس وحدة فحص الأغذية.

صرح الدكتور أحمد عبدالمولى بأن إدارة الجامعة بجميع قطاعاتها تعمل على قدم وساق؛ استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد من أعمال الصيانة الدورية، والتجديد في كافة المرافق.

بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير والصيانة لوحدة معمل فحص المواد الغذائية؛ لبدء العمل بها مع بداية العام الدراسي الجديد، وأعمال التطوير و الصيانة لمطبخ المطعم المركزي الرئيسي، وأعمال الصيانة والتطوير للمطاعم الخارجية للمطعم المركزي، والصالات المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجهاز الإداري، والطلاب، وسيتم افتتاحها خلال الستة أشهر القادمة

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة اسيوط تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد