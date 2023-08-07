الزملوط: بدء إجراءات الالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تقديم الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية للالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد ضمن تنسيق القبول بالجامعات و بعد إدراجه بقائمة المعاهد الصحية للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات الطبية والإدارية اللازمة لبدء الدراسة بالمعهد. ويضم المعهد ثلاثة تخصصات علمية هي المختبرات الطبية، الحاسب الآلي، والمعاونون الصحيون.

تأتي هذه الخطوة بدعم من وزارة الصحة والسكان، ضمن جهودها لتوفير الكوادر الفنية الطبية المؤهلة والارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليم في المحافظة. ويهدف المعهد الفني الصحي إلى تأهيل الطلاب وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للعمل في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم الفنية والعلمية.

يشكل المعهد فرصة رائعة للشباب المهتمين بالتخصصات الصحية لتطوير مهاراتهم والتحضير لمستقبل واعد في هذا المجال الحيوي. ويُعَدُ انضمام المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد لتنسيق القبول بالجامعات بمثابة إضافة هامة للمجال التعليمي في المحافظة وتعزيز فرص الابتعاث والعمل للشباب الواعد.

يذكر أنه يمكن للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية التقدم للالتحاق بالمعهد الفني الصحي بالوادي الجديد وفقًا لإرشادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتطوير مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الرعاية الصحية والعلوم المختلفة. وتأمل الجهات المسؤولة في أن يكون هذا المعهد فرصة مثمرة للطلاب ومنصة لتحسين الخدمات الصحية في المنطقة.