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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بدء قبول التقديم للمرحلة الثالثة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية

 أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن بدء قبول التقديم "للمرحلة الثالثة" للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق بنات، اعتبارًا من الثلاثاء 8 أغسطس وحتى 12 أغسطس الجاري، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2023/ 2024، من أبناء محافظة الإسماعيلية - مركز إداري القنطرة شرق، وسيكون القبول طبقًا للأعلى مجموعًا واجتيازًا للاختبارات.

 ومن الجدير ذكره، أنه تم اكتمال الأعداد المطلوبة للطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى للتنسيق بباقي المدارس التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وهي:
 •مدرسة التمريض بنات بالمستقبل 
 •مدرسة التمريض بنين بالمستقبل
 •مدرسة التمريض بنين وبنات بالتل الكبير
 •مدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب

 الشروط والتقديم عن طريق الرابط التالي:
https://forms.gle/K9BrWcoX6bW6vksY6