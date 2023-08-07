تأثير الجلطة الدموية في الجسم ..عدم القدرة على الحركة أبرزها

الجلطة الدموية هي كتلة شبه صلبة من خلايا الدم والمواد الأخرى التي تتكون في الأوعية الدموية، وتحميك الجلطات الدموية من النزيف الشديد إذا تعرضت للإصابة أو خضعت لعملية جراحية ومع ذلك ، قد تصاب بجلطات دموية لأسباب أخرى ، مثل وجود حالات طبية معينة وعندما يحدث ذلك، قد تتسبب الجلطات الدموية في ظهور أعراض وقد تكون مهددة للحياة.

ماذا تفعل جلطات الدم؟

الجلطة الدموية هي خط الدفاع الأول إذا تسبب شيء ما في تلف الأوعية الدموية الحساسة، وإذا جرحت نفسك من الحلاقة ، فإن الجلطات الدموية هي السبب وراء توقف النزيف عادة بعد بضع ثوانٍ أو دقائق.

ويمكنك تطوير جلطة دموية لأسباب أخرى ، مثل عدم القدرة على الحركة لفترة طويلة أو الإصابة بحالات طبية تزيد من خطر تجلط الدم لديك، وعندما يحدث ذلك لا يتدفق دمك كما ينبغي.

ما الظروف أو الاضطرابات التي تنطوي على جلطات الدم؟

ترتبط مشاكل تجلط الدم بالعديد من أنواع الحالات المختلفة، وقد تصاب بجلطة دموية لأنك جرحت نفسك وجسمك يعمل على وقف النزيف، وهناك حالات تركز على جلطات الدم ، مثل اضطرابات النزيف أو مشاكل تخثر الدم، وقد تتطور أيضًا إلى حالات تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.