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الإثنين 07 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القائد العام للقوات المسلحة يلتقي وزير دفاع صربيا (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، ميلوش فوتشيفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بجمهورية صربيا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًّا فى زيارة رسمية تستغرق أيام عدة، إذْ أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.



تناول اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والصربية. 
 


 أعرب القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية والصربية فى مختلف المجالات العسكرية، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون فى مختلف المجالات العسكرية لكلا البلدين الصديقين.



أعرب وزير دفاع جمهورية صربيا عن تقديره الكامل لدور مصر الفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى، متمنيًّا أن تشهد المرحلة المقبلة دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى لكلا البلدين.



حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الصربى والملحق العسكرى لجمهورية صربيا بالقاهرة. 

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