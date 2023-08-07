الدوري الإسباني: رحيل درامي للنجوم ومخاطرة بالشباب أبرز إستعدادات ريال مدريد للموسم الجديد

تترقب جماهير الكرة حول العالم انطلاق مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، والذي سينطلق يوم الجمعة المقبل 11 من شهر أغسطس الجاري، ورغم رحيل العديد من النجوم عن المسابقة إلا أن الدوري الإسباني يحظي بمتابعة كبيرة من مختلف الجماهير حول العالم.

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وتواصل فرق الدوري الإسباني استعدادتها القوية من أجل المنافسة في الموسم الجديد سواء بتدعيم صفوفها بصفقات سوبر و خوض معسكرات خارجية شهدت مباريات ودية قوية .

ويعد فريق ريال مدريد أهم الفرق في الدوري الإسباني ونستعرض في هذا التقرير استعدادت ريال مدريد للموسم الجديد خاصة في ظل رغبة إدارة النادي والجماهير في استعادة لقب الدوري المحلي والذي خسره الفريق في الموسم الماضي وكذلك استعادة لقب دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ فريق ريال مدريد رحلة استعدادة لقب الدوري الإسباني في الموسم الجديد بمواجهة اتلتيك بلباو يوم السبت المقبل 12 أغسطس الجاري في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على ملعب سان ماميس.

صفقات ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد

وفي اطار خطة ريال مدريد لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد نحت إدارة الملكي في التعاقد مع 5 لاعبين وهم:

جود بيلينجهام

جود بيلينجهام

وكانت أولى صفقات ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند، بعقد يمتد لـ 6 سنوات، مقابل 134 مليون يورو.

وكان جود بيلنجهام صاحب الـ19 عامًا قد انضم إلى بوروسيا دورتموند في عام 2020 قادمًا من بيرمنجهام سيتي، وشارك مع بروسيا خلال 3 مواسم حقق خلالها لقب كأس ألمانيا بعدما خاض 132 مباراة وسجل 25 هدفًا وصنع 24.

وأصبح جودي أول لاعب إنجليزي ينتقل إلى ريال مدريد منذ ديفيد بيكهام في 2003 قادمًا من مانشستر يونايتد.

أردا جولر

أردا جولر

كما نجحت إدارة ريال مدريد في التعاقد مع جوهرة فريق فنربخشه التركي، أردا جولر، لمدة 6 سنوات أيضًا مقابل 20 مليون يورو ثابتة مع وضع 20% نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب.

ويعد جولر، صاحب ال 18 عاما، أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في العالم وهو لاعب دولي مع المنتخب التركي وأصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ منتخب بلاده.

فران جارسيا

فران جارسيا

واستعاد فريق ريال مدريد جهود لاعبه السابق فران جارسيا قادما من فريق رايو فاليكانو بعقد يمتد لأربع سنوات مقابل 5 مليون يورو بحسب بند إعادة الشراء في عقد اللاعب الذي تم بيعه من خلاله إلى رايو فاليكانو.

ويعد فران جارسيا أحد لاعبي أكاديمية ريال مدريد منذ عام 2013، حيث وصل إليها في سن 14 عاما فقط واستمر حتى 2020 و لعب موسمين في الرديف كاستيا وجاء ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول في 2018.

خوسيلو

خوسيلو

و ضم ريال مدريديد النجم الإسباني خوسيه لويس ماتو "خوسيلو" مهاجم نادي إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء في نهاية العقد، وكان خوسيلو قد انضم إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب موسمين في كاستيا ثم ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد في عام 2011.

الراحلين عن ريال مدريد

وفي نفس الوقت استغنى نادي ريال مدريد عن خدمات عدد من لاعبيه من أجل افساح المجال للاعبين الشباب المنضمين حديثا لصفوف الفريق في ظل سياسة إدارة النادي الجديدة بالاعتماد على صنع نجوم جدد من اللاعبين الشباب الصاعدين بدلا من الاعتماد على استقطاب نجوم كبار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النجوم.

وضمت قائمة الراحلين عن فريق ريال مدريد كل من:

كريم بنزيما

كريم بنزيما

وتصدر النجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيما قائمة الراحبلين عن فريق ريال مدريد بعد انتهاء تعاقده مع النادي الملكي لينتقل إلى نادي اتحاد جدة السعودي في صفقة كبرى مقابل 107 ملايين دولار في الموسم الواحد حتى عام 2026.

أسينسيو

أسينسيو

كما رحل عن صفوف ريال مدريد الإسباني الدولي ماركو أسينسيو بعد انتهاء تعاقده مع النادي الملكي، و أعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي عن تعاقده مع جناح ريال مدريد حتى عام 2026 في صفقة انتقال حر.

إيدن هازرد

إيدن هازرد

وتوصل إيدن هازرد إلى اتفاق مع النادي بفسخ تعاقده مع ريال مدريدج ليصبح لاعبا حرا، في الوقت الذي أبدى فيه عدد من الأندية رغبته في التعاقد مع هازرد منها نادي إنتر ميامي الأمريكي والذي يلعب له النجم ليونيل ميسي.

وعانى هازرد من فترة سيئة للغاية مع ريال مدريد حيث أثرت الإصابات المتكررة على مستواه ولم يشارك في المباريات بشكل منتظم.

ماريانو دياز

ماريانو دياز

ورحل فريق ريال مدريد اللاعب الدولي الدومينيكاني ماريانو دياز بعد نهاية عقده مع الفريق الملكي ليصبح لاعبا حرا.

وانضم دياز إلى أكاديمية ريال مدريد في 2011 وتم تصعيده للفريق الأول في 2016 قبل أن يرحل في 2017 وينضم إلى أولمبيك ليون الفرنسي وبعد عام واحد فقط عاد إلى الميرينجي من جديد ولكنه لم يتمكن من إثبات قدراته مع الفريق رغم تتويجه مع الملكي بـ13 لقبًا، إلا أنه لم يشارك كثيرًا في موسم 2022-23، حيث ظهر في 11 مباراة فقط دون أن يُسجّل أو يقدم أي تمريرة حاسمة.

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