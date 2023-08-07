الاحصاء يطلق اصداراً جديداً من " كتيب مصر فى أرقام 2023

أصدرالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النسخة السنوية من كتيب " مصر في أرقام " .. ويشمل الإصدار الجديد أحدث البيانات والمعلومات عن إلإحصاءات الديموجرافية التى تغطى إحصاءات السكان والمشتغلين والمتعطلين والمواليد والوفيات والزواج والطلاق والإحصــــاءات الإجتماعية التى تغطى إحصاءات التعليم قبل الجامعى أعداد (المدارس ، الفصول ، تلاميذ) / التعليم الجامعى (مقيدون ، خريجون) / المراكز البحثية ، الإنفاق على البحث العلمى وبراءات الإختراع / الأسرة والمستشفيات ، العلاج على نفقة الدولة والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصاءات الإقتصادية التى تغطى إحصاءات التجارة الخارجية ، الناتج المحلى ، ميزان المدفوعات ، الدين الداخلى و الخارجى و الإنتاج الزراعى ونسبة الإكتفاء الذاتى والإنتاج الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة.

ويتميز هـذا الإصدار بما يتضمنه لأحدث البيانات والمعلومات المتوفرة بالجهاز والجهات المعنية الأخرى خلال الأعوام ( 2020 ، 2021 ، 2022 ، 2023 ) والتي تعطى صـورة معبرة ومعلومـات إحصائية تعكس مدى التغيرات التى طرأت على قطاعات الدولة وإظهار الفروق بشكـل مبسط علـــى مســـتوى محافـــظات الجمهـــورية وبهــدف توفير إصدار إحصائى مختصر يحقق سهولة وسرعة إستخراج المعلومات والبيانات.

وبإتاحة هـذا الإصدار يأمل الجهاز في توفير إحتياجت مستخدمى البيانات من متخذى القرار والباحثين والأفراد والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية .. وللإطلاع على البيانات والمعلومات للإصدار الجديد من " كتيب مصر فى أرقام 2023 " يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى للجهاز : http://www.capmas.gov.eg