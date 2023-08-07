إزالة 18 حالة تعد بالبناء المخالف في نطاق محافظة أسيوط

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توجيهات صارمة بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأي بناء مخالف، وذلك بهدف التصدي لهذه التعديات بحزم وبدون تهاون. وتعهدت السلطات المحلية بمتابعة هذه الحملات لضمان عدم تكرار التعديات في المستقبل.

وأشار اللواء سعد إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة في حق المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تم تنفيذ حملات إزالة لـ 18 حالة تعدي في حي شرق ومراكز القوصية وأبنوب والفتح وأبوتيج، وذلك بالتنسيق والتعاون بين رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومسئولي الإدارة الهندسية وإدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل. وتم استخدام معدات الحملة الميكانيكية في هذه العمليات.

وفي إطار جهود التصدي للتعديات، تم رصد تعدي في شارع الجمهورية بحي شرق، حيث تم إضافة شدة خشبية على الدور الثاني العشر العلوي من الخارج بهدف البناء المخالف والتوسع. قام فريق رئيس الحي ونائبيه وقسم الاشغالات بالتوجه إلى الموقع وتمت إزالة الشدة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تنفيذ إزالة لمخالفات أخرى، بما في ذلك تحويل شقة سكنية إلى إدارية في تقسيم الطرابيشي المتفرع من شركة فريال، وذلك خلال الفترة المسائية. تم التحفظ على المضبوطات الموجودة بالمخالفة.

وفي مركز القوصية، قامت الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة لـ 9 حالات تعدي في مناطق الحوشة والنعناع وشرق النيل والمنشأة الكبرى. وتمت أيضًا إزالة تعدٍ في بلوط بقرية بني قرة.

وفي مركز أبنوب، تم تنفيذ إزالة لحالتي تعدي على أرض زراعية في المعابدة والمهد بحوض غياضه أبونشيش والراتبة. وفي مركز الفتح، تمت إزالة حالة تعدي في حوض الشيخ حسيب بقرية بني مر. وفي مركز أبوتيج، تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بالكوم الأحمر التابعة لقرية النخيلة.

تأتي هذه الجهود في إطار التصدي للتعديات والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. ويتعهد السلطات المحلية في أسيوط بمتابعة عمليات الإزالة وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة التعديات وضمان سلامة الممتلكات العامة

إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في نطاق محافظة أسيوط

إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في نطاق محافظة أسيوط

إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في نطاق محافظة أسيوط

إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في نطاق محافظة أسيوط

إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في نطاق محافظة أسيوط

إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في نطاق محافظة أسيوط

إزالة 18 حالة تعد وبناء مخالف في نطاق محافظة أسيوط