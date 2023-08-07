آثار الإعلان عن بيع مكتبة نوال السعداوي ضمن الأغراض المستعملة عبر الإنترنت صدمة لرواد مواقع التواصل الأجتماعي، والذي أعاد إلى الأذهان قصة بيع مقتنيات الفنان الراحل نور الشريف على الرصيف بعرض الجوائز والدروع والشارات التي حصل عليها، بالإضافة إلى ألبومات الصور العائلية وكتبه ووثائقه وبوسترات أفلامه للبيع.

فعقب مرور عامين على وفاة الكاتبة والناشطة النسوية نوال السعداوي، تفاجأ نشرت مكتبة "المصري لبيع الكتب" المستعملة عبر الإنترنت، بيع مكتبة نوال السعداوي بالإضافة إلى بعض مقتنياتها الشخصية، والتي تشمل سبعة أجزاء من الكتب، بالإضافة إلى صندوق يحتوي على بعض المقتنيات الشخصية مثل الصور والمؤلفات المرتبطة بزوجها السابق شريف حتاتة، ووثائق السفر الشخصية.

وحدد صاحب المكتبة عن المحتويات المعروضة للبيع، والسعر المطلوب لهذه العناصر المعروضة، حدده صاحب المكتبة بمبلغ 150 ألف جنيه، ولكنه رفض الكشف عن أي معلومات إضافية، خوفًا من أن يتسبب ذلك في مشاكل مع بعض الورثة.

ويشار إلى أن نوال السعداوي قد بدأت العمل في الطب عام 1955، وبعد عامين عملت على مشروعها الأدبي، فكان أول أعمالها المجموعة القصصية "تعلّمت الحب" عام 1957، ومن أبرز أعمالها كتاب "المرأة والجنس" المنشور في عام 1968، والذي أحدث صخبًا واسعًا بالأوساط الثقافية وأدى إلى فصلها من وزارة الصحة.

كما عملت نوال السعداوي مستشارة للأمم المتحدة في برنامج المرأة بإفريقيا والشرق الأوسط، كما حصلت على العديد من الجوائز العربية والعالمية، منها جائزة ستيغ داغيرمان من السويد، وجائزة رابطة الأدب الإفريقي، وجائزة جبران الأدبية، وجائزة الشمال والجنوب من المجلس الأوروبي، ، فضلًا عن حصولها على الدكتوراه الفخرية من الكثير من الجامعات الأجنبية.

كان للسعداوي مواقف جدلية عديدة أغضبت الكثيرين، منها: انتقاد الحجاب والعري على السواء، رافضة بذلك تسليع جسد المرأة، وكذلك دفاعها عن حقوق المثليين، والدعوة إلى المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، ما جعلها تبدو في نظر البعض؛ امرأة تصطدم بثوابت اجتماعية ودينية متأصلة، والتي وصفها البعض بمثابة حركة احتجاجية ضد التعامل مع المرأة في المجتمعات العربية".