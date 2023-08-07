عازف العود "إبراهيم نصير" يحيى حفلًا لجمال عبدالناصر بالإسكندرية

أحيا الملحن وعازف العود إبراهيم نصير حفلًا مساء أمس بمركز جمال عبدالناصر الثقافى بشرق الإسكندرية إهداءً منه وإيمانًا بدور المركز في نشر الوعي والثقافة والفنون الجادة، تحت رعاية الدكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك ضمن أنشطة المركز المقدمة في الإجازة الصيفية.

بدء الحفل فقرات تضمن تقديم باقة من إبداعات عمالقة الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي بالإضافة إلى عدد من الأغاني من تلحينه.

جدير بالذكر أن إبراهيم نصير ملحن مصري، ولد في مدينة الإسكندرية في عام 1960، ووضع أول لحن له وهو في المدرسة الثانوية وقدمه على مسرح قصر ثقافة الحرية باﻹسكندرية، التحق دون علم أسرته بقسم العود في معهد الموسيقى.

غنى من ألحانه الكثير من كبار المطربين منهم الفنان إيمان البحر درويش وهاني شاكر والفنان مدحت صالح ونادية مصطفى وليلى غفران والراحلة ذكرى.