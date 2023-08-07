بمقدم 100 ألف جنيه .. بدء الحجز على شقة إسكان بالطرح الجديد

أطلقت وزارة الإسكان، ممثلة في حساب الإسكان الاقتصادي، اليوم الأحد، إجراءات الحجز والتقديم لشقق الطرح الجديد بمشروع نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.

ويُتاح التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان هنا، من اليوم الأحد 6 أغسطس حتى يوم 22 أغسطس؛ حيث يتم طرح 380 شقة، ضمن مشروع نزهة الأندلس.

وتبدأ أولى عمليات الحجز بعمل حساب على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز: هنا ، باستخدام البيانات الشخصية للمتقدم.

ويصل مقدم الحجز إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه مصروفات إدارية.

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًّا مصري الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليًّا طبيعيًّا على قاصر أو وصيًّا عليه بقرار وصاية.

2- لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر)؛ الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للحساب إلغاء الحجز/ التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

3- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن؛ حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

4- يقر المتقدم للحجز أنه قد اطَّلع على كل الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

5- البيع شامل المباني وما يخصها مشاعًا في الأرض المقام عليها الوحدات المباعة والأجزاء المشتركة؛ كل بنسبة تعادل مساحة الوحدة المباعة إلى إجمالي مساحة وحدات المبنى الكائن به الوحدات، وذلك دون الحق في تملك السطح أو أية أراضٍ تحيط بالمبنى أو الجراج الكائن أسفل العمارة.

6- بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقًا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع، وستتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقًا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

7- الجراجات الكائنة أسفل العمارات بالمشروع سيتم تخصيصها للمنتفعين بالمشروع وفقًا لأسلوب التخصيص الذي يحدده الحساب وبمقابل مادي وفقًا لما سيرد توضيحه بالشروط المالية.

وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

https://drive.google.com/file/d/1XJbWMYRKypWrqiGYINNGcxu4sum_YvZW/view