شقق الإسكان 2023.. آخر موعد للتقديم على 380 وحدة سكنية في التجمع

أعلن حساب تمويل الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.

قال حساب تمويل الإسكان الاجتماعي: "إن إجراءات الحجز تتم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، إذْ يتم الحجز والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الحجز سيكون بالأسبقية".

آخر موعد للتقديم على شقق نزهة الأندلس:



أكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي أن بداية التقديم سوف تكون اعتبارًا من اليوم الأحد 6 /8/ 2023، ويستمر التقديم حتى يوم 22 /8/ 2023.

رابط التقديم على وحدات نزهة الأندلس:

أكدت الوزارة الإسكان، أنه سيتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان: www.hdb-reservation.com.

رسوم جدية حجز مشروع نزهة الأندلس:



تبلغ رسوم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه لجميع شقق المشروع، وتبدأ مساحات الشقق من 130 حتى 150 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع من 28 عمارة سكنية، وتحتوي العمارة الواحدة على جراج وبدروم ودور أرضي و5 متكرر، ويحتوي كل دور على 4 وحدات سكنية، لافتةً إلى أن أسعار الوحدات تختلف من عمارة لأخرى، وتختلف الأسعار حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة، ويبلغ متوسط أسعار شقق نزهة التجمع الثالث بين 1.5 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه.



شروط التقديم على وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث: