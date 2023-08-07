انطلاق فعاليات ورشة عمل " مهارات العمل الجماعي " بأسيوط

نظمت الإدارة المركزية للموارد البشرية والإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة اسيوط ورشة عمل في مجال مهارات العمل الجماعي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أهمية موضوع الورشة؛ لتحقيق التعاون بين أفراد العمل معًا، وهو بمنزلة تعاون بين نقاط القوة لدى كل فرد منهم؛ مما يسهم في معالجة أي قصور قد ينشأ؛ بسبب ضعف المهارات ، لافتًا أن العمل الجماعي يساعد على تناقل الخبرات بين فريق العمل؛ من أجل المصلحة العامة، مما يعني تقليل المنافسة بين أعضاء الفريق؛ لأن المنافسة من أجل تحقيق مصالح شخصية، تعوق نجاح المؤسسة.

وأوضح مصطفى حسن، إن الورشة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية مختلفة في كافة المجالات، و القطاعات؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وذلك ضمن استراتيجية الجامعة للتنمية المستدامة، وتحقيق رؤيه مصر 2030.

وأضاف محمود يونس، أن ورشة العمل تناقش مهارات العمل الجماعي، ومفهومه، وصفات روح الفريق، وكيفية التعامل مع التحديات، والمهارات الشخصية، والسلوكية؛ للتعامل مع الرؤساء، وبناء علاقات فعالة، ومهارات التعامل مع مشاكل، وتحديات العمل .

واشار خالد عمران،ان ورشة العمل تستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من ٦ إلى ٨ أغسطس الجاري؛ بمشاركة 60 من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة، ويحاضر فيها لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ورشة عمل حول مهارات العمل الجماعي

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ورشة عمل حول مهارات العمل الجماعي

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ورشة عمل حول مهارات العمل الجماعي

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات ورشة عمل حول مهارات العمل الجماعي