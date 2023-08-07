جدول مباريات اليوم الإثنين 7 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس 2023، إقامة مباريات من العيار الثقيل، سواء الودية أو ببطولة كأس العالم للسيدات.

وتقام اليوم مباراتين وديتين، عندما يلتقي بايرن ميونخ مع موناكو الفرنسي، بينما يلتقي ليفربول ضد دارمشتات وديًا، ضمن إستعدادات الأندية للموسم الجديد.

مواعيد المباريات الودية اليوم

بايرن ميونخ ضد موناكو وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ليفربول ضد دارمشتات وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر القناة الرسمية للنادي (LFCTV).

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات

إنجلترا ضد نيجيريا وتنطلق المباراة في تمام 10:30 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal

أستراليا ضد الدانمارك وتنطلق المباراة في تمام 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على Sport TV1 Portugal