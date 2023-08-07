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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سوريا: هجوم جوي إسرائيلي يُسفر عن وفاة 6 عسكريين وإصابة آخرين

قصف جوي إسرائيلي
قصف جوي إسرائيلي

 

قالت سوريا إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق، فجر الإثنين، ما أسفر عن وفاة 6 عسكرين وإصابة آخرين بجروح، وفقا للوكالة السورية للأنباء (سانا).

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ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله: " حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

 

 

وأشار المصدر إلى أن الاستهداف أدى إلى مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

 

وكانت وسائل إعلام سورية قد نشرت أخبارا في وقت سابق عن سماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية.

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