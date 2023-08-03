عاجل.. مقتل زعيم داعش في اشتباكات غرب سوريا

أعلن تنظيم داعش، اليوم الخميس، في تسجيل صوتي، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي باشتباكات في إدلب بشمال غرب سوريا.

وقتل القرشي، وهو الزعيم في اشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" في شمال غرب سوريا، وعين خلفًا له.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات مرتبطة بالتنظيم: "لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرًا بجراحه".

ولم يوضح التنظيم متى قتل زعيمه وفي أية منطقة من إدلب تحديدًا.