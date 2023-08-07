رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم طلاب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد .. صور

لمشاركتهم في التوعية بإدمان وتعاطي المخدرات

سلم رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، الاثنين، شهادات التقدير لتكريم طلاب كلية علوم الثروة السمكية والمصايد المشاركين في الدورة التدريبية لمواجهه إدمان وتعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إبراهيم الهواري عميد الكلية، والدكتور راضي على محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ومدير عام مشروعات البيئة بالجامعة المحاسب نافع حمادة على .

ونظمت كلية علوم الثروة السمكية والمصايد رابع الدورات التدريبية للتوعية من مشكلة المخدرات والإدمان ، في إطار تنفيذ خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة.

وتناولت الدورة التدريبية التعرف على فئات المدمنين، و المحفزات الخارجية سواء مجتمعية أو غير مجتمعية .

وأوضح المحاضرون أنواع الإدمان والمخدرات، والمخاطر الصحية الناتجة عنها، كما تم مناقشة وسائل العلاج الممكنة وطرق الوقاية.