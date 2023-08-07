حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على مخابز بلبيس في الشرقية

للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

حملة تفتيشية

قاد قطاع تموين جنوب الشرقية حملة تفتيشية ورقابية برئاسة عاطف عراقي، وأحمد زكريا، علي المخابز البلدية بنطاق مركز بلبيس والقرى التابعة، واسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخابز البلدية المخالفه و تحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت علي النحو التالي :

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (ن .م . أ) بسعدون بلبيس لتصرفه فى 6 شكائر دقيق مدعم.

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (ر .ن .ع) بسعدون بلبيس لتصرفه فى عدد 4 شكائر دقيق مدعم.

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (أ . ع .ح) لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 19 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس .

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (ع .ع .م) لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 16 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (ن .ا .أ) لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 15 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (ح .ع .ع) لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 14 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس .

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (ع .س . أ ) لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 10 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس .

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (ن .م .ا) لأنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 9 جم فى الرغيف بسعدون بلبيس.

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (م .م .ا) لأنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات بندر بلبيس.

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (م .ن .ع) لعدم نظافة المعجن وأدواته بسعدون بلبيس .

·مخبز بلدى مدعم ملك المواطن (أ .م .م) لعدم نظافة المعجن وأدواته وعدم الإعلان عن بيانات المخبز ومواعيد التشغيل على لافتة بواجهة المخبز بندر بلبيس.