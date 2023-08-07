أكد الدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، أنه تم الانتهاء من تجهيز وحدة الكلى الجديدة بمستشفى كفر الدوار العام وسيتم تشغيلها قريبا

وتضم الوحده 18 مخرج ، سيتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 8 ماكينات ، على أن يتم زيادة العدد بالفترة المقبلة ، لإستيعاب مرضى الغسيل الكلوي بكفر الدوار .

وجاري تجهيز 3 ماكينات للغسيل الكلوي مخصصين للأطفال ، لإستيعاب المرضى الأطفال ، وسيتم توفير المستلزمات اللازمة لهم .

و قام الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، يرافقه الدكتور أحمد الجميل مدير عام العلاجي بالمديرية ، وفريق من ادارات الطب العلاجى والطوارئ والكلى والرعاية الحرجة والتطوير والدعم الفني والرقابة الداخلية والمكتب الفني ، ومكافحة العدوى والحضانات، والإدارة الهندسية ، والتفتيش الصيدلى وإدارة التمريض والتموين الطبي والتفتيش المالى والادارى، بزيارة مستشفى كفر الدوار العام ومتابعه التجهيزات النهائية بوحدة الكلى الجديدة بالمستشفى

حيث تفقدوا الوحدة وما تم بها من انجاز ، وأشادوا بجهود المجتمع المدني فى إنهاء العمل بالوحدة ، وأوصى وكيل المديرية بسرعة التشغيل لتعم الفائدة لخدمة المرضى من أهالى كفر الدوار وخارجها .

مشيراً الى أنه تم إعداد وتدريب القوة البشرية من خلال خطة مشتركة بين إدارتي الكلي والتمريض بالمديرية لتشغيل الوحدتين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ،على أن هناك خطه تطوير شاملة للقطاع الصحي بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتزويدها بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين .