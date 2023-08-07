نشاط فني وثقافي متميز في فرع ثقافة الوادي الجديد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني تنظيم واقامة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى وذلك ضمن برنامج " ثقافتنا في إجازتنا " للموسم الصيفي الجديد تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وفي هذا السياق قام فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد بتنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة.

أفاد ضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي بأنه تتسم فعاليات فرع ثقافة الوادي الجديد بتنوعها وإبداعها .. فهناك مجموعة متنوعة من الانشطة الفنية والثقافية التي تستهدف جميع فئات المجتمع وعلى رأس هذه الفعاليات تتواجد ورش العمل الفنية التي تشمل الرسم، النحت، والخياطة وغيرها، حيث يتاح للمشاركين التعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية

بالإضافة إلى ذلك، تستضيف ابتسام عبدالمريد فرع ثقافة الوادي الجديد معارض فنية ومحاضرات ثقافية للفنانين والمثقفين والعاملين في المجال الفني. تعمل هذه المعارض والمحاضرات على تطوير الوعي الثقافي والفني في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز الثقافة التراثية والفنية.

كما تقوم ابتسام عبدالمريد بدعم المواهب الفنية والثقافية من خلال تأمين منصات للعروض الفنية والمسابقات الثقافية. هذا الدعم يساهم في تشجيع وتطوير المواهب المحلية وتعزيز الثقافة الفنية في المنطقة.

تأتي هذه المبادرات والفعاليات ضمن إطار برنامج شامل يهدف إلى نشر الوعي الثقافي وتطوير الوادي الجديد كوجهة ثقافية رائدة. وتؤكد السيدة ابتسام عبدالمريد على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للاستفادة القصوى من الفعاليات والبرامج الثقافية.

ومن الانشطة الثقافية والفنية التي أقامها فرع ثقافة الوادي الجديد فقد أقام بيت الثقافة في صنعاء نشاط ثقافي متميز فقد تناول في نشاطه كتابًا بعنوان " الأميرة الميتة " للكاتب الروسي الشهير الكسندر بوشكين و قام راضي أحمد بنقاش الكتاب وتبادل الآراء حوله مع الحضور

بالإضافة إلى ذلك نظم بيت الثقافة في بولاق عدة أنشطة ثقافية وفنية منها مسابقة ثقافية في المعلومات العامة للأطفال، بإشراف أسماء حسين، حيث تم تنفيذ الأسئلة وتحفيز الأطفال على المشاركة والمسابقة.

في سياق آخر، عُقدت ورشة عمل في بيت الثقافة في المنيرة لتعليم الفنون التشكيلية للأطفال، وتمت متابعة الورشة بواسطة أمال محمد وتميزت الانشطة الثقافية والفنية في بيت ثقافة المنيرة بالخارجة

وفي نفس فرع ثقافة الوادي الجديد ناقش بيت الثقافة في الراشدة كتابًا بعنوان " عالم الفقاريات المائية " وهو من تأليف منير علي الجنزوري تم مناقشة الكتاب بواسطة هاني يوسف وناقش الحضور حول الكتاب

وفي قرية بغداد التاربعة لمركز الخارجة نظمت مكتبة الطفل والشباب ورشة عمل تحت عنوان " كيفية التعامل مع مصروفي الصغير " وتمت المناقشة والحكاية في الورشة بواسطة منى صديق

في النهاية نحيي ابتسام عبدالمريد وفرع ثقافة الوادي الجديد على تميزهم واجتهادهم في ترقية النشاط الفني والثقافي في المنطقة ونأمل أن يستمر هذا النجاح والتفوق في السنوات القادمة، حيث يظل الفن والثقافة ركيزة أساسية في تعزيز التواصل والتفاعل بين مختلف أفراد المجتمع.

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد

تميز النشاط الفني والثقافي في فرع ثقافة الوادي الجديد