مؤتمر يناقش طرق العلاج الحديثة فى جراحات العظام

أقام مستشفى الهرم المؤتمر العلمى الشهرى بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحة العظام وذلك لتدريب الأطباء على مهارات التشخيص وطرق العلاج الحديثة فى مجال جراحة العظام وذلك تحت رعاية الدكتورة مها ابراهيم رئيس الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة والدكتور منصور خليل منصور مدير عام المستشفى والدكتور هانى الموافى رئيس الجمعية وشارك فى المؤتمر أطباء من الأساتذة والاستشاريين فى جراحات العظام من داخل وخارج المستشفى.

ويقول الدكتور علاء حمدى المدير الطبى بمستشفى الهرم إن المؤتمر هو تدريب للأطباء عمليا وعلميا على جميع تخصصات العظام «كسور- مفاصل- مناظير عظام- عمود فقري- جراحة يد» والجمعية فى اجتماعها السنوى بمشاركة وحضور أطباء من جميع المستشفيات ناقشت موضوعات متعددة مثل تشوهات العظام وخاصة فى الأطفال والتطور فى طرق علاج التشوهات والتطورات الجديدة فى طرق علاج جراحات اليد سواء جراحيا أو طبيا، وهناك محاضرات فى التخصصات الدقيقة من قسم العظام مثل أورام العظام وجراحات اليد وجراحات المفاصل.

ويضيف الدكتور ياسر محمد على دكتوراه جراحة العظام بقصر العينى ورئيس قسم العظام بمستشفى الهرم أن مستشفى الهرم صرح طبى يقدم خدمة طبية متميزة ويوجد به قسم الطوارئ وهو يستقبل حوادث الطرق السريعة فى مصر والاسكندرية وطريق الصعيد والفيوم وطريق الواحات وأن المستشفى يوجد فى موقع يتطلب وجود أطباء أكفاء فى علاج حالات الإصابات والحوادث.

وأشار إلى أن العظام تخصص كبير فيه تخصصات دقيقة مثل جراحات اليد وجراحة القدم والمناظير وإصابات الملاعب وأن المؤتمر ناقش كافة تخصصات العظام ومثل هذه اللقاءات العلمية يستفيد منها الأطباء الجدد وألقيت محاضرة عن قصور عنق عظم الفخذ المهملة وهى من الطوارئ فى العظام والمفهوم عنها قديما أنها تتم فى خلال 24 ساعة لأن التغذية الدموية للعظام يمكن أن تتأثر بعد هذه المدة فقديما كان المريض الذى يعانى من كسر فى عنق عظم الفخذ منذ أسبوع يتجه لتركيب مفصل صناعى خاصة فى حالات كبار السن اما إذا كان شابا فنحاول التثبيت، والوضع حاليا تغير فهناك حالات عرضتها فى المؤتمر مهملة منذ عام والعمر 40 سنة ويتم متابعتها واستجابتها للعلاج ايجابية وقمت بتعديل بسيط فى هذه الحالة فى العلاج بزرع عظم من الساق فى الفخذ وشاركت بمحاضرة عن المفاصل الصناعية فى المراهقين وعلى مستوى العالم يتم إجراء عملية تغيير المفاصل حتى سن 11 سنة وفى مصر أصغر حالة أجريت لها عملية تغيير مفصل كان عمرها 14 سنة.

ويضيف الدكتور محمد القاضى اخصائى جراحة العظام والمناظير والمفاصل بمستشفى الهرم ومنسق عام المؤتمر الجمعية المصرية لجراحة العظام: نقوم بأنشطة علمية منها الاجتماع الإكلينيكى العلمى وهذا الاجتماع يتم فيه عرض حالات صعبة ومناقشتها للوصول إلى حلول طبية وتناول المؤتمر محاضرات عن أحدث طرق العلاج فى جميع تخصصات العظام الدقيقة مثل عظام الأطفال وجراحات الطرف العلوى وجراحات اليد والمناظير والمفاصل الصناعية والكسور.

وعرض الدكتور ابراهيم أبوعميرة رئيس قسم العظام جامعة الأزهر بأسيوط محاضرة عن خلع المفصل لدى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والشلل الدماغى وتقنية جديدة سجلت لها براءة اختراع فى مصر وهو استخدام شريحة وهو عبارة عن شريحة ثنائية الزوايا ذات النصل المثقوب ذاتية الانغلاق وتستخدم فى رد خلع مفصل الحوض فى الأطفال وهى شريحة تم اختراعها لرد خلع مفصل الحوض فى الأطفال المصابين بالشلل الدماغى وغيرها من الأمراض العصبية التى تسبب خلع مفصل الحوض فى الأطفال.