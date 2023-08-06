القومي للمرأة ينظم برنامج  التثقيف المالي للسيدات بالبحيرة 

نظَّم المجلس القومي للمرأة برنامجًا تدريبيًّا حول" التثقيف المالي" بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومؤسسة باثفايندر إنترناشونال، واستهدف فريق عمل مجموعات الادخار والإقراض بمحافظة البحيرة.

أكدت إنجى اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بمجلس القومي للمرأة، أهمية تدريبات التثقيف المالي الدورية لفريق عمل المشروع، إذْ تسهم بشكل كبير في ثقل مهاراتهم ومعرفتهم، وتمكينهم من نقل خبراتهم بدقة الي سيدات قري المحافظات المستهدفة، مما يسهم في نشر التوعيه المالية بطريقة صحيحة الى السيدات لتمكينهن من إدارة أموالهن بمهارة.

كما أفادت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أن الشراكة مع المجلس القومي للمرأة في مجال للتثقيف و الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًّا، تأتى كخطوة مهمة ومكملة لشراكة البرنامج مع المجلس في مجال التمكين الاجتماعي من خلال تداخلات وأنشطة البرنامج.

توضيح مفهوم التوعية المالية:

وقد تضمن البرنامج التثقيف الكثير من الموضوعات منها توضيح مفهوم التوعية المالية وأهمية تحديد الأهداف وأنواعها، ومفهوم الادخار والموازنة، والتعرف علي أدوات التخطيط المالي، علاوة على توضيح مفهوم التأمين وأنواعه، ودوره في الحد من المخاطر، وطرق الدفع وتحويل الأموال، وأنواع المخاطر المالية وكيفيه تجنبها، كما شمل التدريب أيضًا محاضرة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال لفريق العمل.